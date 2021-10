Desafios na pandemia e novas tecnologias marcam debate para Defensor Público Geral do Estado

A Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC) realizou nesta quarta-feira, 6, o debate entre os candidatos a Defensor Público Geral do Estado do Ceará. Realizado no auditório da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), o encontro reuniu dois nomes que disputam o cargo: Elizabeth Chagas, que busca a reeleição, e o defensor Rubens Lima, integrante do Conselho Superior da Defensoria (Consup).



A eleição acontece nesta sexta-feira, 8, das 9 horas às 15 horas. Durante o debate a ser apresentado aos associados e associadas, os candidatos debruçaram-se sobre os desafios da instituição em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, iniciada no Brasil em março de 2020, principalmente em temas que tangem as condições trabalhistas e a adesão às novas tecnologias para melhorar o atendimento.



Segundo Elizabeth, a gestão enfrentou não apenas o momento de mais intensidade para a população, como a pandemia da Covid-19, mas a paralisação de policiais em 2020. A situação de crise de saúde, segundo ela, foi motivo para uma reinvenção no órgão. “O período que a Defensoria de fato não estava preparada era o da pandemia, porém, em todas as defensorias do Brasil houve essa reinvenção”, destacou.



Além de destacar o aumento do teto de gastos da categoria e a adesão de novos estagiários e equipes de trabalho, a candidata falou sobre a implantação de novos sistemas para a melhoria do atendimento à sociedade civil. “Durante essa pandemia, a gente ficou trabalhando no sistema Nossa Defensoria, para que a gente possa organizar um aplicativo para o assistido. Depois, um sistema VOIP de telefonia fixa, onde a gente consegue no 192, ao invés de ficar chamando, a pessoa sabe em que lugar está na fila”, disse.



Durante suas falas, o defensor Rubens Lima falou do impacto da Covid na precarização do trabalho dos defensores e pediu mais isonomia entre as categorias de Justiça. “Temos que ter as mesmas condições de trabalho dos outros membros do sistema de justiça. Minha proposta é dar as mesmas condições, como pessoal de apoio técnico e de analista, a existência de cargos comissionados, pessoal de assessoramento aos membros e que possamos garantir a todos os defensores, interior e da capital, essas condições plenas”, avaliou.



O candidato se propôs a dar “de fato” melhores condições aos servidores com uso de inteligência artificial. ”É isso que queremos, dar organização administrativa. Garantir pessoal de apoio, estruturas humanas e físicas para o pleno exercício dessas funções. Não podemos mais admitir que o defensor público tenha que organizar uma fila de atendimento, peticionar, elaborar uma peça de difícil complexidade e audiência pública sem nenhum pessoal de apoio”, concluiu Rubens.



