Defesa de Guedes se antecipa e entrega documentos à PGR sobre offshore: "completamente afastado"

22:56 | Out. 06, 2021

Ainda nesta quarta-feira, parlamentares aprovaram a convocação de Guedes no Plenário da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimento sobre investimento em paraíso fiscal

Os advogados do ministro da Economia, Paulo Guedes, informaram que foram apresentados nesta quarta-feira, 6, documentos à Procuradoria-Geral da República (PGR) para explicar a existência de empresa offshore no exterior. Eles negam irregularidades e afirmam que Guedes está afastado do investimento desde quando assumiu como ministro.

"A defesa de Paulo Guedes, antecipando-se a eventuais pedidos da PGR, apresentou petição, na manhã desta quarta-feira, juntando, no Ministério Público, documentação que demonstra que o ministro não ocupa o cargo de administrador da empresa Dreadnoughts desde que assumiu a função pública, estando, desde dezembro de 2018, completamente afastado da gestão da empresa", afirmam, em nota enviada à imprensa.

Segundo os advogados, a documentação vai evidenciar que o ministro, "em hipótese alguma, teve seus investimentos beneficiados em razão do cargo que ocupa".

"Paulo Guedes, tanto em sua vida privada, quanto no exercício da função pública, sempre se pautou pelos regramentos legais e éticos existentes, tendo sempre apresentando a documentação pertinente ao lídimo exercício do cargo, à Comissão de Ética Pública e demais órgãos competentes", diz o texto assinado pelos advogados Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso.

Ainda nesta quarta-feira, parlamentares aprovaram a convocação de Guedes no Plenário da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimento sobre investimento em paraíso fiscal. O requerimento de convocação, apresentado pela oposição, foi aprovado por 310 votos favoráveis contra 142.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) também protocolou uma notícia-crime no STF para que seja solicitado à PGR "a abertura de investigação preliminar, consequente instauração de inquérito e eventual posterior denúncia com vistas à persecução criminal" contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, e contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

A existência de investimentos de Guedes e Campos Neto em empresas offshore foi revelada no domingo, 3, por veículos como a revista piauí e o jornal El País, que participam do projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o ICIJ. Os documentos fazem parte da Pandora Papers, investigação sobre paraísos fiscais promovida pelo consórcio.



