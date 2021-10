CPI da Covid entrará com representação no CNJ contra juíza que comparou comissão a "circo"

O senador Randolfe Rodrigues pediu que o presidente da CPI, Omar Aziz, solicitasse informações à corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), além de entrar com representação junto à corregedoria do CNJ

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), pediu à advocacia do Senado que entre com uma representação, junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), contra a juíza Elizabeth Machado Louro. A magistrada ironizou o andamento das sessões da CPI durante a primeira audiência do caso do garoto Henry Borel.

Durante a sessão do julgamento do caso do garoto, houve bate-boca entre o promotor de Justiça Fábio Vieira e o advogado Thiago Minagé, parte da defesa da mãe do menino Henry. A juíza interrompeu tentando retomar a ordem e disse: “Aqui não é CPI. Aqui a gente está para ouvir a testemunha. Isso aqui não vai virar circo”, afirmou Elizabeth nesta quarta-feira, 6.

Senadores repudiaram a fala. O vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse que a fala “fere a lei da magistratura” e criticou a juíza. “A manifestação desta magistrada no Rio de Janeiro não é um ato atoa (...) A única instituição que funcionou nesse Brasil durante a pandemia foi essa Comissão Parlamentar de Inquérito”, afirmou Rodrigues.

Randolfe pediu que o presidente da CPI, senador Omar Aziz, solicitasse informações à corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) sobre a magistrada, além de entrar com representação junto à corregedoria do TJ e do CNJ. O relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), defendeu que a juíza seja “punida exemplarmente”.



