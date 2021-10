Capa da revista francesa Libération, Lula assinala derrota de Bolsonaro em 2022: "vai perder"

18:49 | Out. 06, 2021

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é capa da revista francesa Libération na edição desta quinta, 7. Na publicação, o petista fala dos planos após recuperar sua elegibilidade e assinala derrota do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas próximas eleições. “Bolsonaro vai perder”, diz Lula na manchete que estampa a capa do periódico - um dos mais tradicionais da França.

Na prévia do material divulgado hoje, 6, o ex-presidente é descrito como um “animal político”, “sobrevivente” após ser libertado da prisão e recuperar seus direitos políticos. O texto afirma que o petista é o favorito para derrotar “o presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro” em 2022.

A publicação destaca a "boa forma" do petista e fala da seu retorno à vida pública. O material traz uma foto de Lula em um fundo escuro, com apenas parte do rosto à luz, como quem ressurge das sombras.

“É um Lula em boa forma, gravata vermelha e todo sorrisos, que recebeu o Libération dia 30 de setembro no modesto recinto de sua formação, o Partido dos Trabalhadores. Sem dúvida nenhuma: o ex-metalúrgico está de volta, depois de parecer se distanciar de um PT menos popular”, atesta o jornal.

