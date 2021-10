Bolsonaro condecora ministros, aliados e até filho com Ordem do Mérito Aeronáutico

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) condecorou um grupo de ministros e políticos aliados com a Ordem do Mérito Aeronáutico, dentre eles os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Milton Ribeiro (Educação), Fábio Faria (Comunicações), além do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e dos senadores Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), Marcos Rogério (DEM-RO) e Luiz Carlos Heinze (PP-RS), parte da tropa de choque do governo na CPI da Covid no Senado.

A lista consta no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 6. Além dos nomes supracitados, outros nomes próximos ao governo como os ministros Anderson Gustavo Torres (Justiça) e Tereza Cristina (Agricultura), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e a deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PSL) figuram na lista dos que passam a integrar o Corpo de Graduados Especiais da Ordem do Mérito Aeronáutico.

A honraria, criada em 1943, tem o intuito de “reconhecer assinalados serviços prestados à Aeronáutica por personalidades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras e, ainda, por Organizações Militares e Instituições Civis, nacionais ou estrangeiras”, segundo a justificativa oficial da ordem.

Veja abaixo, alguns dos nomes que passam a integrar o Corpo de Graduados Especiais da Ordem do Mérito Aeronáutico. A lista completa pode ser acessada clicando aqui.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso XXI, da Constituição, e na qualidade de Grão-Mestre da Ordem do Mérito Aeronáutico, resolve: ADMITIR,



I - no Corpo de Graduados Especiais da Ordem do Mérito Aeronáutico, os seguintes militares e personalidades brasileiras: a) no grau de Grande-Oficial:

ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, Presidente da Câmara dos Deputados;

CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;

ANDERSON GUSTAVO TORRES, Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública;

TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS, Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

MILTON RIBEIRO, Ministro de Estado da Educação;

FABIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA, Ministro de Estado das Comunicações; WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO, Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União;

SERGIO JOSÉ PEREIRA, Secretário-Geral do Ministério da Defesa;

VINICIUS TORQUETTI DOMINGOS ROCHA, Procurador-Geral da União;

CLÁUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA, Governador do Estado do Rio de Janeiro;

JOSÉ RENATO CASAGRANDE, Governador do Estado do Espírito Santo;

CARLOS FRANCISCO PORTINHO, Senador da República;

FLÁVIO NANTES BOLSONARO, Senador da República;

LUIS CARLOS HEINZE, Senador da República;

MARCOS ROGERIO DA SILVA BRITO, Senador da República;

ALVARO FERNANDES DIAS, Senador da República;

ROSANGELA DE SOUZA GOMES, Deputada Federal;

HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES, Deputado Federal;

CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, Deputada Federal;

VITOR HUGO DE ARAUJO ALMEIDA, Deputado Federal;



