Bolsonaro adverte sobre importância do próximo presidente eleito para composição do STF

Em conversa com deputados da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reafirmou a necessidade de ter ministros alinhados com seu campo político no STF (Supremo Tribunal Federal). Bolsonaro relembrou que o próximo presidente indicará mais dois ministros para a corte.



"Quem se eleger presidente no ano que vem, no primeiro semestre, indica mais dois ministros do STF. Se for alinhado conosco, (nota) 10. Ficam quatro garantidos lá dentro. Além de outros que votam com a gente. Não é que votam com a gente, votam as pautas que têm que ser votadas do nosso lado", afirmou.



Na ocasião, o mandatário disse que não estava "pedindo votos" ou se lançando candidato, mas advertiu sobre a importância do próximo presidente eleito para composição do STF. Segundo ele, é preciso garantir uma continuidade, ainda que de uma aliado, a partir de 2023. "Então isso é primordial. Ninguém está pedindo voto, nem se lançando candidato. Mas uma pessoa alinhada a nós tem que estar sentada naquela cadeira a partir de 23", disse.

O presidente, que vive em embate constante com o Supremo, tem repetido o fato de que o próximo presidente indicará mais dois ministros. Ele defende que haja mais ministros conservadores e de direita no STF.

Bolsonaro é responsável pela indicação de dois magistrados. O primeiro, Nunes Marques, foi apontado para o cargo no final do ano passado em substituição a Celso de Mello. O segundo, André Mendonça - ex-ministro da Justiça e ex-Advogado Geral da União do atual governo - , foi indicado em julho para substituir Marco Aurélio Mello. A indicação de Mendonça, todavia, enfrenta resistência no Congresso Nacional. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), ainda não agendou a sabatina do ex-AGU, que aguarda há 3 meses.

