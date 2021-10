Blogueiro bolsonarista tinha informante em gabinete de ministro do STF, diz jornal

Allan dos Santos teria usado uma estagiária do gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), como informante entre 2018 e 2020

Relatório da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal (PF) aponta que o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos teria usado uma estagiária do gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), como informante. Allan é alvo de investigações do Supremo, uma delas apura a disseminação de fake news e a outra investiga o financiamento dessas ações e de atos antidemocráticos no País.

O documento da PF mostra conversas do blogueiro com Tatiana Garcia Bressan, de 45 anos. A mulher estagiou no gabinete de Lewandowski entre julho de 2017 e janeiro de 2019; período que é anterior à abertura dos inquéritos contra Allan (abertos em março de 2019). O diálogo entre os dois teve início em outubro de 2018 e seguiu até março de 2020.

Os investigadores apontam que Tatiana teria iniciado o estágio no Supremo já com a intenção de repassar informações. O objetivo dela seria trabalhar no gabinete da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF). Ao saber do cargo de Tatiana, o blogueiro teria sugerido que ela se tornasse sua “informante” e Tatiana teria aceitado a proposta e repassado informações do dia a dia na corte e da reação e postura de ministros de acordo com os acontecimentos no Brasil.

De acordo com a reportagem da Folha, a ex-estagiária afirmou por mensagem que nunca atuou como informante de Allan e que apenas tinha ligação com o blogueiro, pois ambos foram alunos de Olavo de Carvalho. Allan dos Santos não se manifestou sobre o caso.



