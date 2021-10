Allan dos Santos diz que processará Moraes por revelar fonte no STF

17:25 | Out. 06, 2021

O dono do portal conservador Terça Livre citou um trecho do artigo 220 da Constituição Federal de 1988 sobre a liberdade de expressão em uma de suas publicações

O bogueiro bolsonarista Allan dos Santos, dono do site Terça Livre, se manifestou nesta quarta-feira, 6, em relação à notícia de que uma ex-estagiária do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski era sua informante. A informação foi revelada pela Polícia Federal e obtida pela Folha de S.Paulo.

Allan dos Santos afirmou que vai processar o também ministro da Corte Alexandre de Moraes, que determinou à PF que ouça a estagiária imediatamente. Segundo o jornalista, isso fere o direito ao sigilo da fonte. Ele classificou a decisão como “abominável” e “inaceitável”.

Como jornalista membro da IAPP e da @spj_tweets, denunciarei Alexandre de Moraes na Organização Internacional de Jornalistas e na Federação Internacional de Jornalistas. Violar o DIREITO AO SIGILO DE FONTE é abominável, independente do espectro político. Isso é INACEITÁVEL.

Depois, o dono do portal conservador Terça Livre citou um trecho do artigo 220 da Constituição Federal de 1988 sobre a liberdade de expressão, em uma de suas publicações. “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição”.





