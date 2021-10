ADPEC realiza debate com candidatos a Defensor Público Geral do Estado do Ceará

A Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC) realiza nesta quarta-feira, 6, às 17h, debate entre os candidatos a Defensor Público Geral do Estado do Ceará. O evento será realizado pela Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC) no auditório da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), com transmissão ao vivo pelo YouTube.

A eleição acontece nesta sexta-feira, 8. O pleito ocorre das 9 horas às 15 horas. Dois nomes disputam o cargo: Elizabeth Chagas, que busca a reeleição, e o defensor Rubens Lima, integrante do Conselho Superior da Defensoria (Consup).

No debate desta quarta, o acesso será restrito a 10 convidados de cada candidato tendo em vista a quantidade limitada de pessoas devido às restrições da pandemia. No primeiro bloco, cada candidatura terá dois minutos para apresentação, sendo efetuado sorteio para ordem das falas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já no segundo momento, os candidatos responderão 10 perguntas das associadas e associados: 8 escritas, 2 em áudio/vídeo. A ordem da resposta das candidaturas, será alternada, a partir da ordem do sorteio anterior. Após a leitura da pergunta, o candidato terá dois minutos para cada resposta, sem réplica e sem tréplica.









Tags