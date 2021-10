TCU manda suspender licitações de compra de "tratoraço" após identificar sobrepreço

De acordo com a medida cautelar assinada pelo ministro-substituto Weder de Oliveira, as contratações apresentam "risco de graves prejuízos para as contas públicas".

O Tribunal de Contas da União (TCU) mandou suspender oito licitações de compra de equipamentos e máquinas pesadas pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf). O cancelamento dos trâmites licitatórios foi decidido após técnicos do TCU identificarem sobrepreços de R$ 11,1 milhões em pregões da companhia, somando um total de R$ 121,5 milhões. As informações foram divulgadas pelo jornal Estadão.

O esquema apelidado de “tratoraço” ganhou repercussão em maio deste ano, após o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) destinar R$ 3 bilhões em emendas para a compra de tratores e implementos agrícolas. Os recursos, porém, não foram solicitados pelos parlamentares nos moldes tradicionais, via inclusão no orçamento da União, mas por meio de um mecanismo chamado de “orçamento secreto”.

A medida cautelar do TCU foi assinada pelo ministro-substituto Weder Oliveira, que apontou “risco de graves prejuízos aos cofres públicos” nas compras. Os indícios de sobrepreços em equipamentos como motoniveladoras, tratores de esteira e escavadeiras hidráulicas, chegam a 63% nas compras feitas pela Codevasf. Vale lembrar que a estatal é ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, entregue por Bolsonaro ao Centrão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O TCU já havia analisado o uso do “orçamento secreto” sob o aspecto da falta de transparência, e agora é a primeira vez que o Tribunal também aponta o sobrepreço em licitações relativas à emenda. As licitações, no entanto, já estão sendo executadas pela Codevasf e com a suspensão pelo TCU, o órgão solicitou à estatal que informe quais equipamentos já foram entregues. A decisão da suspensão das contratações já está em voga, mas será submetida a referendo em sessão do plenário do tribunal amanhã.

Sobre o assunto 'Tratoraço': Entenda o esquema de Bolsonaro de R$ 3 bilhões para aumentar apoio no Congresso

Orçamento secreto pode configurar crime de responsabilidade, dizem especialistas

A JND Representações LTDA e XMCMBG Indústria estão entre as ganhadoras dos pregões que o TCU identificou sobrepreço. De acordo com o Estadão, a JND já faturou R$ 11 milhões em licitações da Codevasf e a XCMG já chegou a vender máquinas com sobrepreço diretamente ao Ministério do Desenvolvimento Regional, e depois reduziu em R$ 100 milhões os valores para fornecimento de máquinas.

O jornal procurou a assessoria de imprensa da Codevasf, porém a empresa informou que não havia sido notificada da decisão do TCU até a noite de ontem. Já as empresas citadas não responderam.



Tags