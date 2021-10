Pai de Mayra Pinheiro morre, aos 76 anos, após parada cardiorrespiratória

O aposentado César Pinheiro – pai da secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro – de 76 anos, faleceu na madrugada desta terça-feira, 5, por volta das 4h30min, após uma parada cardiorrespiratória. Após 4 meses internado por causa da Covid-19, ele recebeu alta em agosto. O pai da médica estava internado no Hospital São Mateus, devido uma infecção urinária, e teria sido hospitalizado para tomar medicação.

Nas redes sociais, Mayra lamentou o falecimento do pai. "Luto por meu Pai. Que o Senhor Deus nos fortaleça nesse momento de despedida", disse. O velório deu início às 11h. A missa deve acontecer às 15h e o sepultamento às 16h30min, no Cemitério São João Batista.

Sobrinho do ex-presidente dos Diários Associados, Manuel Eduardo Pinheiro Campos, e filho de Milton Pinheiro, político ligado ao ex-governador Virgílio Távora, César foi servidor aposentado da prefeitura de Fortaleza. Em 2021, Pinheiro ficou internado por quatro meses após contrair coronavírua, três deles em UTI. Apesar das complicações por ter câncer de próstata e asma, o que o torna mais vulnerário à covid, ele alta em agosto deste ano.

Em internação para se recuperar do coronavírua, Mayra, sua filha, disse que ele se tratou por dois dias com hidroxicloroquina, ivermectina, bromexina, vitamina D e azitromicina. Atualmente secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde de Jair Bolsonaro, ela foi ouvida pela CPI da Covid no Seando no dia 25 de maio. Após sua oitiva, ela chegou a acionar o Supremo Tribunal Federal (STF).

Com a pandemia do coronavírus, Mayra se agarrou à cloroquina e à efetividade do “tratamento precoce”. Seu tom de defesa dos medicamentos passou a aumentar após Bolsonaro insistir, em vários momentos, que era possível combater a Covid-19 com as drogas sem comprovação científica contra a doença.

O debate sobre o kit Covid defendido pela secretária permanece até hoje, principalmente após o escândalo da CPI sobre as possíveis pressões feitas pelas operadores da saúde, como a Prevent Senior e o Hapvida, aos seus médicos cooperados para que eles prescrevessem hidroxicloroquina no tratamento de pacientes infectados com o novo coronavírus em atendimentos clínicos e hospitalares.

