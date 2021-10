CPI da Covid: Aziz cita Nobel e ironiza: "Não vi defensor de cloroquina"

17:10 | Out. 05, 2021

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), ironizou na sessão desta terça-feira, 5, da comissão os brasileiros que prescreveram e incentivaram do uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19 por não serem "nem sequer mencionados" no Prêmio Nobel de Medicina. A premiação reconheceu o trabalho de David Julius e Ardem Patapoutian por descobertas sobre temperatura e toque.

O senador ainda destacou que, com isso, ficou comprovado que não há fórmula mágica contra a doença e que o único caminho para vencer a pandemia é com a vacinação. "Pensei que o pessoal do Brasil que estava concorrendo, que induziu o povo a tomar cloroquina. Nenhum deles foi citado sequer", ironizou o presidente.

O presidente da CPI da Covid-19, senador Omar Aziz (PSD-AM), ironizou, nesta terça-feira, 5, a ausência de médicos pró-cloroquina e defensores de tratamento com remédios ineficazes em pacientes da Covid-19 entre os indicados ao Prêmio Nobel de Medicina 2021. pic.twitter.com/G9S1ULQE8K — Jogo Político (@jogopolitico) October 5, 2021

