Sobre 3ª via, Amoedo diz que é preciso uma "nova liderança" para reconstruir o País

O político e empresário João Amoedo (Novo) avaliou o cenário que se forma para as eleições de 2022, durante entrevista à Rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 4. Amoedo defendeu uma terceira via, sem especificar nomes, e afirmou que "o Brasil tem que buscar uma nova liderança" para que possa haver "um processo de reconstrução do País" a partir de 2023.

Questionado sobre as opções de voto entre os nomes que despontam à frente nas pesquisas eleitorais, Lula (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o político foi categórico ao responder que os pólos, embora extremos, são compostos por duas lideranças populistas. "Eu não me vejo de forma nenhuma votando hoje, nem lá na frente, nem em Lula, nem em Bolsonaro", frisou.

De acordo com Amoedo, Bolsonaro tem demonstrado uma gestão irresponsável em diversos setores do País. "O Bolsonaro vai deixar o estado brasileiro numa situação lastimável do ponto de vista social, econômico, do meio ambiente, das contas públicas, do emprego e da inflação", explicou o empresário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao prosseguir em sua avaliação sobre o governo Bolsonaro, João Amoedo afirmou que o discurso liberal que o mandatário propunha antes de sua eleição, se limitou apenas a promessas de campanha. “Ataque à corrupção, manutenção da Lava Jato, distanciamento do centrão” são apontados por Amoedo como aspectos no qual Jair Bolsonaro falhou.

Sobre Lula, pré-candidato com o maior índice de intenção de votos, o empresário lembrou os episódios do mensalão e do petrolão, durante o governo petista. Segundo o membro do partido Novo, Lula “nunca teve a hombridade de reconhecer esses erros”.

“O Brasil tem que buscar uma nova liderança para que a gente comece um processo de reconstrução do nosso País em 2023”, concluiu Amoedo.



Sobre o assunto Com críticas, oposição repercute discurso de Bolsonaro na Assembleia da ONU

Amoêdo nega ingerência no Novo após diretório rejeitar seu retorno ao comando

'O Partido Novo tem um problema de identidade', diz Amoêdo

Amoedo culpa "bolsonarismo" por desfiliações e aponta necessidade de melhorias no Novo

Durante a entrevista a Rádio O POVO CBN, o empresário também comentou sobre a sua permanência no Partido Novo e fez comparações entre as manifestações pelo impeachment de Bolsonaro dos dias 12 de setembro e 2 de outubro.

Tags