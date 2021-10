Mandetta prega união do centro e elogia Ciro: "extremamente preparado"

Ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM), pregou mais uma vez que a viabilidade eleitoral de uma alternativa às candidaturas de Jair Bolsonaro (sem partido) e Lula da Silva (PT) passa pela união dos partidos de centro já no primeiro turno da corrida à Presidência, em 2022.

"Nós temos já uns dez partidos que sabem que o caminho não passa pelos polos extremos. Se der Lula ou der Bolsonaro, não sei qual dos dois ganha, mas o Brasil perde. Primeiro de janeiro de 2023 você continua com essa divisão", afirmou o político ao programa Conexão Assembleia, do Legislativo cearense.

Segundo Mandetta, a construção dessa candidatura não deve se dar mediante imposição de nomes. "Eu entrego santinho ai na Praia de Iracema pra quem de direito, desde que eu possa acreditar (no candidato representante que tente furar a polarização Bolsonaro-Lula)."



Dos nomes postos da chamada terceira via, o ex-ministro teceu elogios a Ciro Gomes e aos dois tucanos em disputa interna, os governadores João Doria e Eduardo Leite.

Sobre o pré-candidato do PDT, disse: "Me dou muito bem com o Ciro, gosto do Ciro, o Ciro é um homem extremamente preparado. (...) Tenho um apreço pessoal por ele."

Mandetta afirmou que tem divergências com o presidenciável cearense a respeito do tamanho do estado, por exemplo. Mas disse que o diálogo é capaz de aplacar diferenças. "Se a gente achar um ponto de equilíbrio nessa pauta", ele exemplificou, "o que era divergência passa a ser convergência."

