Amoedo descarta apoio a Ciro para "terceira via": "Tenho divergências muito grande"

O ex-presidenciável e co-fundador do partido Novo João Amoedo afirmou, nesta segunda-feira, 4, que não cogita um eventual apoio ao ex-ministro Ciro Gomes (PDT) caso o pedetista se consolide como uma candidatura de terceira via para 2022. O pronunciamento foi feito durante entrevista à rádio O POVO CBN.



No dia 12 de setembro, ambos estiveram no ato contra o presidente Jair Bolsonaro, na Avenida Paulista, em São Paulo. Segundo Amoedo, sua relação com Ciro é de "divergência muito grande" no que diz respeito ao modelo de intervenção estatal na economia.

"O Ciro acredita numa intervenção maior do estado, que o estado seja a mola propulsora do desenvolvimento, mas vimos que quando o estado brasileiro aparece é para agradar o próximo seus, os amigos do rei, os políticos que se beneficiam, então eu tenho divergências muito grandes porque se a gente for no caminho errado, a gente não tirará o país dessa situação de pobreza que a gente se encontra de baixo crescimento", disse o empresário.



Questionado sobre 2022, Amoedo descartou Lula e Bolsonaro, mas defendeu a construção de uma terceira via, sem especificar nomes. Ele afirmou que "o Brasil tem que buscar uma nova liderança" para que possa haver "um processo de reconstrução do País" a partir de 2023.

