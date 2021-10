Amoedo afirma que protesto do dia 12 de setembro foi "mais plural" que o do dia 2 de outubro

Em entrevista à Rádio O POVO CBN nesta segunda-feira, 4, o empresário e político João Amoedo fez comparações entre os protestos contra Bolsonaro que aconteceram nos dias 12 de setembro e 2 de outubro. Amoedo, que participou dos atos do mês de setembro, definiu a manifestação como “mais plural”.

De acordo com o empresário, os protestos pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que foram às ruas no dia 12 contaram com uma participação mais expressiva dos possíveis candidatos à Presidência representando a terceira via. “Tivemos praticamente na totalidade os possíveis candidatos para uma terceira via presentes. E a receptividade do público, da plateia, mesmo que com visões distintas, foi muito educada”, destacou.

Amoedo comentou a tentativa de agressão sofrida pelo pré-candidato Ciro Gomes (PDT), nos atos de 2 de outubro e, segundo ele, esse episódio demonstra que as manifestações do sábado continham uma viés mais eleitoral. “Infelizmente nesse sábado agora houve essa discussão com o Ciro, uma certa agressão a ele, o que demonstra um pouco que ali havia uma certa mistura entre uma manifestação 'Fora, Bolsonaro', mas também um palanque eleitoral”, explicou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A manifestação do dia 12 teve um caráter, no meu entendimento, mais plural, e essa manifestação do último sábado teve uma característica mais eleitoral mesmo.”

Sobre o assunto Ciro é vaiado e sofre tentativa de agressão em protesto: "Não me intimidarão"

Para o empresário, os atos devem ter como foco principal a reivindicação do impeachment do atual chefe do Executivo, e não as eleições de 2022.

“Acho que isso que está sendo a dificuldade, porque quando nós deveríamos estar fazendo agora manifestações deixando a eleição de 2022 mais para frente, mas buscando uma unidade em torno daquilo que para mim é fundamental para a gente melhorar o Brasil de imediato, que é o impeachment do presidente da República, ela acaba virando um palanque eleitoral, e aí você tem as adversidades presentes, e acho que foi isso que aconteceu no caso do Ciro”, concluiu.



Tags