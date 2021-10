Randolfe desloca o ombro em partida de futebol e brinca: "artilheiro quando vai pro gol"

O vice-presidente da CPI da Covid no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), deslocou o ombro direito, neste domingo, 3, durante jogo de inauguração de um campo de futebol em Mazagão, no Amapá. A informação foi divulgada pelo próprio senador, através das redes sociais. "Estou bem, já em casa, e agradeço o tratamento recebido pelos profissionais de saúde onde fui muito bem atendido", escreveu o parlamentar no seu perfil oficial do Twitter.

O incidente aconteceu quando o senador tentava defender uma bola lançada ao lado direito do gol. Ele foi levado a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), onde foi medicado e recebeu uma tipoia para apoio ao braço lesionado. Já em casa, Randolfe brincou com o ocorrido ao publicar uma foto assistindo a um jogo do Flamengo, seu time do coração.

“É aquela história, artilheiro quando vai pro gol acaba acontecendo isso, desloquei o ombro. Isso mesmo, desloquei o ombro! Melhor ficar assistindo ao Diego Alves [jogador do Flamengo], mesmo”, disse o senador, considerado um dos mais atuantes nas denúncias contra o Governo Federal na CPI da pandemia.

Segundo a assessoria parlamentar do senador, o incidente não impedirá a participação de Randolfe nas sessões da CPI, que nesta semana chega à sua última rodada de depoimentos.

