Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testa negativo para Covid-19

17:52 | Out. 03, 2021

Queiroga foi diagnosticado com a doença no 21 de setembro, em Nova York, enquanto participava da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou negativo para Covid-19, em novo exame realizado nesse sábado, 2. O segundo teste do ministro, realizado na última quinta-feira, 30, havia dado positivo. Queiroga estava cumprindo o isolamento nos Estados Unidos, onde viajou há duas semanas na comitiva do presidente Jair Bolsonaro para evento da Organização das Nações Unidas (ONU). Com o resultado, o ministro deve retornar ao Brasil ainda hoje ou nesta segunda-feira, 4.

Pelas redes sociais, o chefe da pasta comentou o resultado do novo exame. “Meu novo exame de RT-PCR deu negativo para a Covid-19. Em breve retorno ao Brasil”, escreveu.

Meu novo exame de RT-PCR deu negativo para a Covid-19. Em breve retorno ao ! Agradeço a todos que enviaram boas vibrações. Vamos em frente! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine October 3, 2021

LEIA TAMBÉM | Saúde vai abolir intervalo para vacinação contra covid-19 e gripe

Queiroga foi diagnosticado com Covid-19 em 21 de setembro, em Nova York. O ministro fez parte da comitiva brasileira que viajou aos EUA para acompanhar a participação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na 76ª Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas).

Ao todo, três pessoas, entre 18, da comitiva testaram positivo: o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e um diplomata que ajudou a organizar a viagem, também contraíram a doença.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags