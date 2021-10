Ator Zé de Abreu indica que será candidato a deputado pelo PT nas próximas eleições

Ator vem afirmando que está à disposição do partido do ex-presidente Lula para "reconstruir o Brasil"

O ator José de Abreu deve ser candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT) nas próximas eleições. Na manhã deste domingo, 3, o ator publicou nas suas redes sociais a indicação: “O que faz um ator? Representa. O que faz um deputado? Representa. Que tal um ator experiente para representar você?”.

Na publicação, José de Abreu deixou a mensagem ainda mais explícita, informando que será o maior papel da sua vida representar o povo no Congresso Nacional. Engajado politicamente desde sua juventude, Zé de Abreu vem afirmando que está “à disposição” do PT para disputar um cargo eletivo.

Que tal um ator experiente para representar você?

Em fevereiro deste ano, quando retornou ao Brasil, afirmou que precisa “sentir na pele o que vocês estão sentindo nesta dupla pandemia, do Virus e do Verme”. “Terei mais oportunidades de debater uma possível candidatura a algum cargo eletivo em 2022. Creio que teremos um trabalho imenso pela frente para reconstruir o Brasil depois do desastre provocado pelo genocida”, declarou em publicação no Twitter, em fevereiro.

Depois, em março, o ator disse que está à disposição do PT para ser candidato a cargo eletivo na Bahia e que vai se dedicar “em tempo integral” ao partido e à “reconstrução do Brasil”.



