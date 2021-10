Ventania derruba estrutura que receberia Bolsonaro

14:33 | Out. 02, 2021

Montada em Maringá, no Paraná, a estrutura serviria para abrigar o presidente em mais um evento de comemoração pelos mil dias de governo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) continua realizando uma série de eventos em comemoração aos mil dias de governo. Uma das agendas estava prevista para acontecer no aeroporto de Maringá, no Paraná, mas pode deixar de acontecer após uma ventania forte destruir a estrutura que receberia o mandatário.

Um vídeo nas redes sociais mostra o momento que o vento derruba a montagem. Em discurso, o chefe do Executivo citou o acontecimento, durante uma cerimônia no Palácio do Planalto. mas confundiu o nome da cidade, dizendo que teria acontecido em Londrina.

Ventania derruba estrutura que receberia o presidente Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira, 1º de outubro, em Maringá, no Paraná. pic.twitter.com/Xg8v5O3z8D

October 1, 2021

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (Progressistas), gravou um vídeo ao lado do presidente garantindo que o evento será mantido, mas ocorrerá em outro local da cidade.





