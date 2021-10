Secretaria de Segurança Pública de SP estima 8 mil pessoas no ato na Paulista

Oito mil pessoas compareceram ao ato pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista neste sábado, 2, segundo estimativa divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) no início da noite. O levantamento foi realizado com base em imagens aéreas, análise de mapas e georreferenciamento.

O público estimado é um pouco maior do que o do último ato a favor do impeachment do presidente da República, que ocorreu no último dia 12 de setembro. Naquela ocasião, a SSP estimou que 6 mil pessoas participaram do protesto. Já a manifestação pró-Bolsonaro no dia 7 de setembro teria reunido 125 mil participantes, segundo a pasta.

Também de acordo com a SSP, o esquema especial de policiamento montado para os atos deste sábado teria custado R$ 400 mil aos cofres públicos. O efetivo presente no ato contou com mil policiais e apoio de 150 viaturas, além de cinco drones.

Até às 18h, a secretaria diz ter registrado três ocorrências relacionadas à manifestação. Um participante teve um mal súbito e foi atendido pelos agentes; em outro ponto, uma mulher foi detida por furto de celular; e um homem foi flagrado com porções de maconha durante uma revista pessoal.

