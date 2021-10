Políticos paranaenses marcam presença em ato pró-impeachment em Curitiba

Manifestantes se reuniram na Praça Santos Andrade, em Curitiba, na tarde deste sábado, 2, para protestar contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Com gritos de ordem a favor do impedimento do chefe do Executivo e críticas à política econômica e alta da inflação, o público se deslocou no final da tarde até a Boca Maldita, a cerca de 3 quilômetros do ponto inicial.

A PM não estimou o público presente; a organização estipula que 15 mil pessoas compareceram ao ato.

Diferentemente das manifestações anteriores, o protesto também reuniu políticos, que se juntaram a movimentos sociais, estudantis e sindicais.

O ex-governador Roberto Requião criticou o governo federal, mas defendeu que a discussão política deve ir além da defesa do impeachment. "Com o Centrão e a baixa qualidade do Congresso fica difícil pensar apenas em impeachment", disse ele.

A bioquímica Valderez Jamur disse que foi motivada a ir ao protesto por causa da má gestão de Bolsonaro. "Ele é contra a ciência, acabou com os institutos de fiscalização no meio ambiente, permite garimpo nas terras indígenas e a economia está muito mal", disse.

O ato foi maior se comparado com os realizados em setembro. O PT foi uma das principais legendas no ato, com vereadores e deputados representando o partido, incluindo o deputado Zeca Dirceu (PT), filho do ex-ministro Zé Dirceu.

