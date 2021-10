Pazuello ganha novo cargo na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello foi nomeado na tarde desta sexta-feira, 1º de outubro, por Ciro Nogueira, para atuar como assessor especial da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência da República. A nomeação foi publicada em edição extra do “Diário Oficial da União” de hoje. Antes, Pazuello era secretário de Estudos Estratégicos do órgão, que funciona no Palácio do Planalto.

Porém, Pazuello segue subordinado ao almirante Flávio Rocha, atual secretário de Assuntos Estratégicos e continua com o mesmo salário, de R$ 16.944,90. O militar trabalha no órgão vinculado ao Planalto desde junho.

A mudança ocorreu após o governo, na terça-feira, 28, reformular estruturas do órgão. A Secretaria de Estudos Estratégicos deixou de existir, junto com a Secretaria de Planejamento Estratégico. Conforme o g1, o governo criou no lugar uma Diretoria de Projetos Estratégicos.

