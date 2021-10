Paulinho da Força é vaiado em ato na Avenida Paulista

18:29 | Out. 02, 2021

O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) foi vaiado durante sua fala no ato contra Bolsonaro na Avenida Paulista, neste sábado, 2. Seu discurso, curto, foi praticamente inaudível por causa das vaias e xingamentos proferidos contra ele.

Paulinho da Força foi criticado pelos manifestantes por já pertencido à base de apoio de Bolsonaro, embora atualmente o parlamentar defenda o impeachment do presidente. Segundo alguns dos presentes, as pautas apoiadas pelo deputado no Congresso tratam de "ações contra o trabalhador."

O deputado já foi condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Em artigo publicado no Estadão em 2020, ele reafirmou a sua inocência e que recorreria da decisão.

