Manifestantes em Cuiabá ocuparam principais avenidas da cidade

Cerca de 200 pessoas se reuniram na Praça Alencastro, no centro de Cuiabá, na tarde deste sábado, 2, para a manifestação contrária ao presidente Jair Bolsonaro. Diferente do ato realizado no início do mês de setembro, desta vez os manifestantes saíram da região periférica para ocuparem avenidas principais da cidade, dando mais visibilidade aos discursos.

Marcado para começar às 15h, o ato na praça Alencastro teve início por volta das 16h por causa da alta temperatura registrada na capital mato-grossense. Neste sábado, os termômetros chegaram a 40ºC, o que acabou desanimando os manifestantes. Aos poucos, o público foi se aproximando para acompanhar os discursos de lideranças políticas e de movimentos sociais.

Os discursos criticaram a política de Bolsonaro e chamaram atenção para o corte de recursos na educação, alta nos preços dos alimentos e combustível e enfrentamento da pandemia de covid-19. Por contar com representantes de partidos políticos, os discursos também evidenciaram denúncias de corrupção do presidente e seus filhos, além de antecipar votos para a campanha eleitoral de 2022, com aceno a possíveis candidatos como o ex-presidente Lula.

Encerrado o ato na praça, os manifestantes deram início a uma passeata pelas avenidas Getúlio Vargas e Isaac Póvoas, duas das principais da capital. Ao longo do percurso, não foram registrados incidentes, conforme relatado por policiais militares que acompanharam a manifestação.

