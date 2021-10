Manifestantes começam a se dispersar na Paulista; ato ocupou dez quarteirões

Às 18h, antes do encerramento dos discursos na Avenida Paulista, os manifestantes começaram a se dispersar. No momento, uma leve garoa teve início no local, enquanto era exibida a fala gravada do deputado Fábio Trad (PSD-MS).

Em menos de 15 minutos, a frente do Masp já estava liberada. Pela programação oficial, a manifestação paulistana seria encerrada com a execução do hino nacional. Até o momento, isso não ocorreu.

O ato chegou a ocupar dez quarteirões da avenida. O ponto de maior concentração foi em frente ao Masp, onde estava estacionado o maior dos carros de som.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags