Funcionários da Prevent Senior realizam ato em defesa da empresa em São Paulo

Funcionários da Prevent Senior se reuniram nesta sexta-feira, 1°, em ato a favor da empresa. Várias pessoas seguiram em caminhada da sede administrativa da operadora, localizada no bairro do Paraíso, em São Paulo, até o Monumento das Bandeiras, próximo ao parque Ibirapuera.



A passeata durou cerca de uma hora e foi marcada por cartazes com frases como "Prevent Senior salva vidas", "Eu acredito", "#SomosTodosPreventSenior, "#JuntosSomosMaisFortes" e "Prevent Senior unida, jamais será vencida". Em meio à manifestação, os funcionários cantavam "eu sou Prevent, com muito orgulho, com muito amor".



O ato em defesa da empresa acontece um dia depois de integrantes do Levante Popular Pela Juventude terem protestado contra a operadora. Na ocasião, manifestantes fizeram uma intervenção no prédio da sede administrativa da empresa, onde permaneceram em frente por 15 minutos. Eles pintaram a palavra "assassinos" e também jogaram tinta vermelha na fachada.

A Prevent Senior entrou no radar da CPI da Covid após o recebimento de um dossiê de 15 médicos da operadora que relataram pressão para a prescrição de medicamentos sem eficácia comprovada em pacientes com Covid-19. No documentos, eles afirmam que pacientes, foram usados como cobaias para estudos com remédios sem consentimento. A empresa também é acusada de fraudar atestados de óbito.



