Filho do presidente ajudou blogueiro investigado pelo STF a sair do país, indicam mensagens

Dono do site Terça Livre, Allan dos Santos, deixou o país em julho do ano passado, um mês após conversas com Eduardo Bolsonaro

Mensagens de WhatsApp trocadas entre o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Allan dos Santos, dono do site Terça Livre, mostram que o parlamentar ofereceu ajuda ao blogueiro para deixar o Brasil rumo aos EUA. O material foi interceptado pela Polícia Federal e compartilhado com a CPI da Covid. O jornal Folha de São Paulo divulgou o teor das informações nesta sexta-feira, 1º.

As conversas ocorreram em junho de 2020. Nas mensagens, o filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pede dados dos passaportes de Allan dos Santos e da família dele. No que o blogueira responde que está com a documentação em ordem, mas o passaporte da esposa dele expirou. Allan diz ao parlamentar que o pai dele vai receber um telefonema de Donald Trump, ex-presidente dos EUA.

Em outro momento, a conversa continua com o deputado federal pedindo a Allan o número de protocolo de atendimento dele na Polícia Federal, para retirada de novo passaporte. As informações, no entanto, estavam em equipamentos apreendidos, informa o blogueiro. Allan foi alvo de três operações de busca e apreensão da PF, referentes a dois inquéritos no Supremo, quando estava no Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No dia 2 de junho, o deputado volta a pedir os números de protocolo a Allan, que envia no dia 4. Na sequência, em 8 de junho, o blogueiro pergunta se o parlamentar tem alguma novidade da Polícia Federal.

Veja mensagens trocadas entre Allan dos Santos e Eduardo Bolsonaro, divulgadas pela Folha de São Paulo:

SEM DATA

Eduardo:

"Allan

Me passa o passaporte

Seus filhos

Seu, sua esposa

O que vc precisa" (16:22)



Allan responde:

"Ok (16:23)

Passaporte: só eu tenho

E minha esposa: passaporte expirado.

Trump está ligando para seu pai às 17h" ( 16:24)

Em outro momento, o deputado federal afirma:

"Preciso do nº do protocolo desses atendimentos p passaporte

E para qnd está agendado a retirada do passaporte ou a ida para tirar a foto, enfim, uma ida à PF" (16:36)

Allan dos Santos então afirma que as informações estavam no computador apreendido:

"Estava tudo no Cel

Ou no computador apreendido" (16:39)

DIA 2.jun.2020

Encaminha os números dos protocolos e os nomes

DIA 4.jun.2020

Allan dos Santos complementa o comentário com os dados dos protocolos: "Viu isso aqui?" (15:02)

DIA 8.jun.2020

"Fala, Duda (13:56)

Alguma novidade da PF (13:56)

Na época em que Allan dos Santos saiu do país, havia uma restrição nos EUA que proibia a entrada de brasileiros ou pessoas que haviam estado no Brasil, em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

Uma alternativa para entrar no território norte-americano seria utilizar um passaporte oficial ou diplomático, como foi feito o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, que saiu do país ainda no cargo e foi exonerado depois de chegar no país estrangeiro, também em junho do ano passado.

Na época em que fugiu do país, Allan dos Santos participou de uma transmissão ao vivo com a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) e afirmou ter deixado o Brasil por motivos de segurança. Ele ainda chegou a dizer que, caso lhe acontecesse qualquer coisa, os suspeitos seriam “os chineses, os coreanos, ministros do STF e o advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay", lembra a matéria da Folha de São Paulo.

Um dos motivos que levaram o blogueiro bolsonarista a ser investigado pelo STF por fazer ataques recorrentes ao tribunal. Allan chegou a participar de protestos antidemocráticos e a defender o uso das Forças Armadas contra os ministros da Corte.

Uma decisão da Justiça Eleitoral, de agosto do ano passado, mandou que empresas de redes sociais suspendessem repasses de dinheiro a páginas bolsonaristas investigadas por espalhar informações fraudulentas. Nessa lista, está o Terça Livre.

No mês passado, o blogueiro perdeu na justiça, em segunda instância, a ação que movia contra o Google pedindo reativação do canal dele no Youtube. O canal foi excluído após cometer infrações aos termos de uso.

Documentos obtidos pela comissão instalada no Senado, divulgados pela TV Globo, mostram que Allan dos Santos também obteve ajuda de Eduardo Bolsonaro para conseguir financiamento do empresário Luciano Hang, dono da rede Havan, e recentemente interrogado pela CPI da Covid.

Dono do site Terça Livre. Allan dos Santos deixou o país em julho do ano passado, um mês após conversas com Eduardo Bolsonaro

Tags