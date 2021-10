Santos Cruz diz que vai se candidatar para impedir que Bolsonaro "arraste" Forças Armadas

O ex-ministro do governo Bolsonaro e general da reserva Carlos Alberto do Santos Cruz afirmou que pretende se candidatar em 2022, a fim de tentar impedir que Jair Bolsonaro (sem partido) “arraste as Forças Armadas para ser uma ferramenta de uso político pessoal”. Cruz pretende dar um recado direto aos militares com a sua candidatura e está preocupado principalmente em evitar que a instituição seja usada “irresponsavelmente” no jogo político do atual presidente. As informações são da coluna de Bela Megale para O Globo.

O general, que foi ministro da Secretaria de Governo do presidente entre janeiro e junho de 2019, ainda não decidiu se vai disputar vaga para senador ou deputado, nem tem partido definido. O ex-ministro afirmou, no entanto, que vários convites já foram feitos a ele.

Outras motivações de Santos Cruz para pleitear um cargo nas eleições é alertar eleitores sobre o perigo do fanatismo político e apoiar uma terceira via à polarização entre Bolsonaro e Lula. “Para acabar com a polarização, a pessoa que vier tem que representar um projeto de país e não um projeto de show, como estamos assistindo”, disse à coluna.

O governo de Bolsonaro segue com forte apoio dos militares. Entre os cargos distribuídos pelo presidente da República, eles fazem parte de diversos ministérios e órgãos federais.

