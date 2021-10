Pacheco diz esperar sabatina de André Mendonça para o STF ainda em outubro

11:39 | Out. 01, 2021

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que espera a sabatina de André Mendonça, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), para o mês de outubro. A indicação está parada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) por resistência do presidente do colegiado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Em entrevista à rádio Gaúcha, na manhã desta sexta-feira, dia 1º, o presidente do Senado admitiu o impasse para a indicação e disse que tanto ele quanto Alcolumbre estão cientes da prerrogativa constitucional do Senado de avaliar a indicação encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro.

Pacheco classificou a realização da sabatina como um "fato de estabilização". "Se vai rejeitar ou se vai aprovar qualquer indicação, é importante que haja a apreciação de sabatina. Eu tenho ciência disso e nós vamos cumprir, resolver isso o quanto antes, quero crer ainda no mês de outubro."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags