Floricultura, boutique e até confeitaria teriam recebido apoio de Michelle; veja lista

Um florista, uma confeiteira, uma cabeleireira, um promotor de eventos e até empresas de moda. Estes são alguns dos negócios que teriam tido atuação da primeira-dama Michelle Bolsonaro por benefícios junto à Caixa Econômica Federal. Caso foi revelado pela revista Crusoé nesta sexta-feira, 1º, e será investigado pelo Ministério Público Federal (MPF).

Segundo documentos e e-mails revelados pela revista, Michelle teria atuado junto ao comando da Caixa de olho em favorecer empresas de amigos em pedidos de inscrição no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), lançado pelo governo para diminuir prejuízos de pequenas empresas com a pandemia.

Em comum, todos os empresários envolvidos são amigos de Michelle e bolsonaristas de primeira hora. Confira abaixo algumas das empresas que, segundo documentos divulgados pela Crusoé, teriam recebido articulação pessoal da primeira-dama.

Maria Amélia Campos - Confeitaria

Entre os beneficiados com as indicações realizadas pelo gabinete de Michelle Bolsonaro, está a dona de uma rede de confeitarias de Brasília, a bolsonarista e amiga da primeira-dama, Maria Amélia Campos. A empresária, assumidamente apoiadora de Bolsonaro, é proprietária da rede Maria Amélia Doces, com mais de seis lojas em Brasília, e destacou para a reportagem que evita falar de sua amizade com o clã presidencial.

A respeito do auxílio de Michelle na liberação do crédito, a doceira se limitou a responder que não tinha “nenhum empréstimo em lugar nenhum”. Maria Amélia, no entanto, conseguiu aprovação de R$ 518 mil de empréstimo, registrado em nome de uma de suas lojas.

Waldemar Caetano Filho - Salão de beleza

O empresário é sócio do salão Luiza Coiffeur, nome em homenagem a sua esposa. Procurado pela Crusoé, Waldemar Caetano não negou ter tido o empréstimo na Caixa “facilitado” pela atuação pessoal da primeira-dama.

“O contato com a primeira-dama foi fundamental. É o famoso QI (quem indica) que fala, não é!? Foi uma parceria com a primeira-dama, ela que deu a força final. Foi a Maria Amélia, amiga da gente, que conseguiu com a primeira-dama. Precisei ir uma vez só na Caixa”, disse.

Rodrigo Resende - Floricultura

Mais um nome que figura na lista vip de Michelle é o florista Rodrigo Resende, dono da floricultura Magia das Flores, de Brasília. Ele admite ter a primeira-dama como cliente, mas nega que tenha obtido o financiamento através dela.

“Eu não preciso disso”, disse, ao ser questionado pela reportagem.

Derela Modas - Boutique de roupas femininas

Uma das empresas mais presentes na lista de indicações é a boutique de roupas femininas Darela Modas. A divulgação da marca é feita constantemente por Heloisa Bolsonaro, mulher do deputado Eduardo Bolsonaro, filho 03 do presidente.

Sobre o empréstimo, a gerente da loja não deu explicações a Crusoé. Mariana Barros, a dona da boutique, é parente de Márcia Barros de Matos, administradora de uma rede de óticas de Brasília que também conseguiu empréstimos que, ao todo, somam R$ 618 mil.

Robson Lemos - Promotor de eventos

Outro empresário que teria sido beneficiado pela atuação de Michelle Bolsonaro foi, segundo a Crusoé, o promoter Robson Lemos. Dono de uma empresa de eventos sediada no Clube do Exército de Brasília, ele costuma organizar recepções organizadas pela primeira-dama.

Questionado pela reportagem sobre sua relação com a primeira-dama, o empresário desconversou. "Prefiro não entrar nessa seara, prefiro preservar minha cliente". Questionado sobre o empréstimo em si, ele encerrou a entrevista. "Vamos desligar, essa conversa não está legal".



