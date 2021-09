Tereza Cristina deve voltar ao trabalho na próxima segunda-feira

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, informou que está bem, com sintomas leves, seguindo as orientações médicas para pacientes com covid-19, e que espera voltar às atividades na próxima segunda-feira, dia 4. "Quero dizer que estou bem. Devo estar liberada já na segunda-feira para voltar para Brasília e retornar ao trabalho", disse ela, em sua conta oficial do Twitter. Na última sexta-feira, 24, a ministra testou positivo para a covid-19 e está em isolamento desde então.

