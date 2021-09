Ministro interino da Saúde chora em evento e é consolado por Zé Gotinha

O ministro interino da Saúde, Rodrigo Cruz, chorou na manhã desta quinta-feira, 30, ao anunciar o lançamento da Campanha Nacional de Vacinação para crianças e jovens menores de 15 anos. Logo depois, ele foi consolado pelo Zé Gotinha.

“Bom, então, tenho duas crianças, uma de 2 anos e uma de 5 anos, o Benício e o Otávio, todos estão vacinados independente da campanha. Queria destacar aqui a importância da campanha de vacinação…”, iniciou Cruz, emocionado.

Em seguida, um homem que estava no palco levou alguns guardanapos para Rodrigo Cruz, que fez uma interrupção em seu discurso. “Obrigado”, agradeceu, dando continuidade ao discurso. “A gente fica muito tempo fora de casa, esses dias são intensos, sempre que falo das crianças acabo me emocionando". O momento ocorreu por volta dos 32 minutos do evento.

O Zé Gotinha, símbolo da campanha de vacinação brasileira, se aproximou deu um abraço no ministro, que se levantou da cadeira para retribuir o gesto.

Veja o vídeo abaixo, a partir do minuto 32:

