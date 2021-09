Deputado da Bahia discursa com botijão de gás nas costas e Bíblia na mão

Durante a votação da proposta que concede o auxílio gás para famílias de baixa renda, nesta quarta-feira, 29, o deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-Bahia) discursou em sessão da Câmara dos Deputados com um botijão de gás em suas costas e segurando uma Bíblia.

Na sessão, os parlamentares aprovaram o "Desconto Gás", um subsídio mensal pago pelo governo em momento de alta no combustível. A autoria do projeto é do deputado Carlos Zarattini (PT-SP) e a relatoria de Christino Aureo (PP-RJ). A aprovação foi simbólica, sem a contagem de votos, e o texto segue agora para o Senado.



Segundo o deputado pastor Sargento Isidório, o gás deve ser barateado em qualquer circunstância e não apenas na pandemia. “O gás precisa ser barateado durante o período todo, a vida toda, porque as donas de casa e pais de família não têm como viver com o preço que está, sofrendo com a corrupção, com cartel”, afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia a íntegra da fala do deputado:

“Senhor presidente, parabéns à Vossa Excelência que dirige essa sessão histórica e justa. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam mas permanecem para sempre.



Desde 2002 que eu ando com botijão nas costas (já vivo envergonhado porque o povo não entende, não sabe que eu não sou prefeito, governador, presidente), lutando, chamando Ministério Público, Polícia Federal, chamando governadores e presidentes para acabar com a máfia, com o cartel do gás de cozinha.

O gás de cozinha faz parte da cesta básica, uma luta antiga, um dos motivos que o povo votou em mim para deputado federal, e hoje com muita alegria parabenizo esta Casa porque o meu projeto esta contemplado.

Mesmo sabendo que vai ser para o pessoal do Bolsa Família, é o nosso projeto de 2019, estou contemplado com outros deputados. Agradeço a Deus porque o povo brasileiro, o povo baiano precisa.

E que não seja só durante a pandemia. O gás precisa ser barateado durante o período todo, a vida toda, porque as donas de casa e pais de família não têm como viver com o preço que está, sofrendo com a corrupção, com cartel, por isso parabenizo essa casa, parabenizo a todos e vamos baixar o preço do gás de cozinha".

Tags