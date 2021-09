Banda de sócio da Prevent Senior é cortada do festival Knotfest Brasil

O grupo cantaria com a banda Slipknot e demais artistas confirmados no line-up do festival.

A organização do Knotfest Brasil anunciou na noite desta quarta-feira, 19, a retirada da banda Armored Dawn de sua programação. O grupo tem como vocalista Eduardo Parrillo, que usa o nome artístico de Eduardo Parras, um dos sócios da Prevent Senior, empresa de planos de saúde investigada na CPI da Covid, em Brasília.



O Knotfest está marcado para 18 de dezembro no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, e conta com a confirmação da banda de metal Slipknot, além de shows de de Bring Me The Horizon, Mr. Bungle, Trivium, Sepultura, Motionless in White, Vended e Project 46.

Nas redes sociais, o festival divulgou uma nota breve: "O KNOTFEST Brasil comunica que a banda brasileira Armored Dawn não fará mais parte do line up do festival a ser realizado em dezembro de 2022."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Prevent Senior tem como sócios os irmãos Eduardo e Fernando Parrillo. A empresa é investigada pela CPI da Covid após se envolver numa série de denúncias, entre elas, a de promover a testagem de medicamentos sem eficácia comprovada, omitir informações a pacientes e familiares, além de constranger e obrigar médicos conveniados a seguirem com as práticas.

Eduardo tem outra banda de rock, Doctor Pheabes, na qual Fernando (conhecido como Magrão), toca guitarra. O grupo foi citado na CPI terça-feira, durante o depoimento da advogada Bruna Motato. O nome Doctor Pheabes é uma referência a um filme de terror chamado “O Abominável dr. Phibes” (1971), em que Vincent Price busca vingança contra cirurgiões que operaram sua falecida mulher.





Tags