Jogo Político entrevista o presidente do PSDB-CE, Luiz Pontes, nesta terça; assista

O programa Jogo Político desta terça-feira, 28, recebe o presidente estadual do PSDB Luiz Pontes. O dirigente já foi deputado estadual, federal, senador e deve debater a desistência de Tasso Jereissati da disputa presidencial em 2022, além de destacar os planos tucanos para o ano que vem. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a nova edição do programa discutirá, por exemplo, se o ex-secretário da Saúde do Governo, Carlos Roberto Martins Rodrigues, é um possível quadro avaliado dentro do PSDB para a sucessão do governador Camilo Santana (PT).

Você irá acompanhar ainda o quadro "Histórias do Poder", com Érico Firmo, que fala sobre os 140 anos da greve dos jangadeiros liderados por Dragão do Mar. Sob o comando de Guálter George, o episódio do "Alguém Me Disse" comenta a respeito da superfusão entre PSL e DEM e seus efeitos na política cearense.

Teremos ainda "Confronto das Ideias". Desta vez, o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) e o sociólogo Ricardo Moura comentam sobre projeto aprovado na Câmara dos Deputados que determina uma quarentena eleitoral de quatro anos para algumas profissões. Entre elas estão policiais, juízes, militares, procuradores e promotores. Na prática, o indivíduo terá de ficar quatro anos de quarentena para poder se candidatar.

