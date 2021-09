CPI: Advogada aponta "pacto" entre Ministério da Economia e "gabinete paralelo" em defesa da cloroquina 

Na sessão da CPI da Covid desta terça-feira, 28, a advogada Bruna Morato, que ajudou os médicos da Prevent Senior a denunciaram pressões pela utilização do kit Covid, levantou a informação sobre uma possível relação entre o Ministério da Economia e o chamado “gabinete paralelo” que influenciaria na condução das políticas voltadas à pandemia. O acordo seria para tentar evitar a prática de lockdowns.

Segundo ela, o diretor da Prevent Senior, Pedro Batista Jr., tentou se aproximar do então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que havia criticado a empresa após várias mortes decorrentes da Covid-19 terem sido registradas no hospital Sancta Maggiore, em São Paulo.

Sem sucesso no esforço de se aproximar de Mandetta, a operadora de planos de saúde teria fechado uma “aliança” com um grupo de médicos que assessorava o governo federal, “totalmente alinhados com o Ministério da Economia”, de acordo com a depoente.

“Existia um interesse do Ministério da Economia para que o país não parasse. Existia um plano para que as pessoas pudessem sair às ruas sem medo”, disse Bruna, que ressaltou não ter ouvido o nome do ministro Paulo Guedes nas conversas. “Eles (governo) tinham que dar esperança para as pessoas saírem às ruas. E a esperança tinha um nome: hidroxicloroquina.”

ATENÇÃO! Informação importante: a advogada Bruna Morato, que representa os médicos da Prevent Senior, disse à CPI que a empresa fez “pacto” com médicos do gabinete paralelo que estariam alinhados com o Ministério da Economia. pic.twitter.com/cdywIpmjGl — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) September 28, 2021

