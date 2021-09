Antony Wong não foi internado em UTI Covid e esteve junto com pacientes cardiológicos, diz advogada

A advogada Bruna Morato, representantes de ex-médicos da Prevent Senior, afirmou, nesta terça-feira, 28, que, segundo informações já comprovadas, o médico Anthony Wong não foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para Covid, apesar de ter sido diagnosticado com a doença e, posteriormente, vindo a falecer. Segundo Morato, o pediatra passou pelo chamado "tratamento precoce" contra a Covid-19 desde sua entrada no hospital até o óbito e permaneceu em unidade para pacientes cardiológicos.

LEIA MAIS l Omissão de mortes e "kit Covid": Entenda as acusações contra a Prevent Senior



"Respondendo de forma objetiva, mas trazendo informações que talvez vocês desconhecem em relação Prevent Senior, informações essas objetivas e objetivamente comprovadas. O Dr. Antony Wong foi internado na unidade Taen, unidade não-Covid, normalmente para pacientes cardiológicos, o que significa que ele ficou internado com Covid-19 numa UTI que tinha outros pacientes, com outras comorbidades. Isso devidamente comprovado", disse a advogada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a advogada Bruna Morato, apesar de contrar a doença, o médico Anthony Wong não foi internado em uma UTI de Covid-19. Ele ficou junto com outros pacientes com problemas cardiológicos e demais comorbidades, onde teria feito uso de medicamentos do "tratamento precoce". pic.twitter.com/FXjjYUdn40 — Jogo Político (@jogopolitico) September 28, 2021

Atualmente, a rede Prevent Senior está sob investigação da CPI da Covid no Senado, sob suspeita de cometer uma série de irregularidades, incluindo denúncias de seus colaboradores, que relatam pressão para recomendar medicamentos sem eficácia comprovada para o tratamento da Covid-19.

Segundo reportagem da Piauí, quando deu entrada no Sancta Maggiore, Anthony Wong contou que estava com sintomas de Covid-19 havia oito dias. O diagnóstico foi confirmado em um exame de PCR feito no hospital. Essa foi a segunda vez que o médico contraiu a doença. Da primeira, no início da pandemia, em abril de 2020, permaneceu sem sintomas, conforme afirmava.

Wong se tornou conhecido nas redes sociais bolsonaristas durante a pandemia em razão da defesa do tratamento precoce e outros temas que conectaram médicos como a oncologista Nise Yamaguchi e o virologista Paolo Zanotto, investigados pela CPI no âmbito da formação do suposto gabinete paralelo. Nise, Wong e Zanotto formaram um trio para difundir a narrativa alternativa ao que recomendam as autoridades em saúde.







Tags