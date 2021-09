Tasso desiste de prévias do PSDB para apoiar Eduardo Leite, diz colunista

O senador Tasso Jereissati desistiu de lançar o próprio nome nas prévias do PSDB para apoiar o governador gaúcho Eduardo Leite. Dentro da agremiação, Leite ainda tem como principal adversário o governador de São Paulo João Dória. A informação foi publicada na coluna de Eliane Cantranhêde, do Estadão. O anúncio do partido sobre a decisão do cearense deve ser feito nesta terça-feira, 28.

LEIA MAIS: Como Tasso se aproximou de Eduardo Leite no PSDB

As prévias do PSDB estão previstas para 21 de novembro. Em agosto, João Dória já havia dito, em entrevista ao programa Roda Viva, que Tasso estaria fora da disputa interna da agremiação. A informação foi negada e o governador pediu desculpas pelo comentário.

No programa Jogo Político, Guálter George havia adiantado que figuras próximas a Tasso já indicavam que a tendência era o político cearense abandonar a disputa interna tucana e apoiar Leite.

Além de Tasso, Dória e Leite, o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio também postula candidatura pelo partido.



