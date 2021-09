"Expectativa e Realidade": Capitão Wagner ironiza desempenho de Ciro na capoeira

O deputado enaltece o seu desempenho enquanto ironiza o do rival político na capoeira "Expectativa e Realidade".

O deputado federal Capitão Wagner (Pros) repostou um vídeo nas redes sociais, no último domingo, 27, em que se compara com o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) jogando capoeira. O deputado enaltece o seu desempenho enquanto ironiza o do rival político na capoeira.

"Bom dia, moçada! Abrindo o domingo com esse vídeo que o @endireitafortaleza (perfil conservador) fez. Expectativa e Realidade. Confere aí!", escreveu Wagner na publicação.

Na descrição para cegos, Wagner escreveu: "Vídeo em que danço capoeira e, em seguida, o ex-tudo Ciro Gomes também dança. A brincadeira do vídeo é: Expectativa e Realidade".

Na última sexta, 25, em visita à cidade de Japeri, no Rio de Janeiro, o ex-ministro e presidenciável decidiu se reunir a moradores para arriscar alguns passos capoeira, virando motivo para memes e piadas.

