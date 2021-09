Em dois anos, Lula e Ciro receberam quase R$ 1 milhão em salários pagos por partidos

Um levantamento da CNN Brasil mostra quanto políticos sem cargo eletivo receberam de seus partidos. Além de salários mensais, as siglas ainda custeiam despesas com publicidade e advogados para apoiar seus nomes. O dados mostram que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), ambos cotados para as eleições presidenciais de 2022, receberam juntos um total de quase R$ 1 milhão em pouco mais de dois anos.



O nome do ex-presidente Lula consta como funcionário do Partido dos Trabalhadores (PT) no detalhamento de despesas do partido no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O petista recebe, atualmente, cerca de R$ 22 mil por mês de salário. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, não aparece na lista de pagamento da sigla, pois já ocupa um cargo eletivo como deputada federal.



Ciro Gomes também recebe salário como funcionário do Partido Democrático Trabalhista (PDT), no valor de R$ 21,3 mil mensais. O montante é superior ao do presidente do partido, Carlos Lupi, que tem um salário de R$ 19,2 mil.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula e Ciro Gomes também utilizam os recursos de seus partidos para custear publicidade. O PT paga pelos serviços do fotógrafo do ex-presidente, Ricardo Stuckert, que recebeu R$ 716 mil do partido desde 2019, sendo R$ 156 mil só neste ano. Já o PDT pagou R$ 250 mil a João Santana, publicitário que passou a cuidar da imagem de Ciro Gomes neste ano depois de ser condenado a oito anos de prisão por lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato, após serviços prestados ao PT.



A empresa de advocacia responsável pela defesa do ex-presidente Lula nos processos da Lava Jato, a Teixeira Zanin Martins, também recebe do PT. Desde 2019, o escritório já faturou R$ 939 mil pagos com os recursos do partido. Em nota, o escritório do advogado Cristiano Zanin Martins afirma que “a contratação firmada entre o TZM Advogados e o Partido dos Trabalhadores é de natureza privada e prevê a utilização de recursos privados”.



Além dos presidenciáveis, o levantamento destaca também o nome o ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Ao contrário de Lula e Ciro, Jefferson não aparece como funcionário na prestação de contas do seu partido, mas como prestador de serviços técnicos, pelos quais recebe R$ 23,2 mil mensais.



Jefferson está preso desde 13 de agosto por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de “possível organização criminosa” que busca “desestabilizar as instituições republicanas”, envolvendo a convocação dos atos pró-governo do dia 7 de setembro.





Tags