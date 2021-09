Cid Gomes gasta R$ 54 mil com frete de avião e pede reembolso ao Senado

O Senador Cid Gomes (PDT-CE) fretou um avião para realizar viagem de Fortaleza a Salvador por R$ 54.552,00 mil, em março deste ano. O congressista, que optou por fretar uma aeronave para fazer o deslocamento, ao invés de usar voo comercial, como fez em meses passados, pediu o reembolso pelo frete ao Senado. A solicitação de ressarcimento feita por Cid é a mais alta já realizada este ano entre os senadores para as despesas do tipo “Locomoção, hospedagem, alimentação e combustíveis”. A informação foi divulgada pelo portal R7 e confirmada pelo O POVO no Portal da Transparência do Senado

Os documentos que pedem o reembolso detalham que a viagem seguiu o trecho Fortaleza, do aeroporto Pinto Martins, a Salvador, voltando para Fortaleza, no dia 16 de março. A nota foi emitida pela empresa aérea TAM no dia 31 de março. Ainda segundo pesquisas realizadas pelo portal em sites de linhas aéreas, o voo comercial sai por R$ 4 mil se comprado de um dia para o outro, quase 13 vezes menos do que o valor do fretamento da aeronave.

O valor solicitado por Cid Gomes não teve glosa, o que significa que ele foi ressarcido no valor cheio apresentado - R$ 54.552,00. A descrição do serviço prestado se limitou a "transporte de pessoas" e a nota não apresentou detalhes de quem viajou na aeronave.

O reembolso no Senado Federal é regulado por atos que disciplinam a utilização da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (Ceaps). O ato nº 5 do primeiro-secretário, de 2014, estabelece procedimentos para controle e ressarcimento das despesas. O artigo 2º do documento determina que o valor mensal da cota corresponde ao somatório do valor mensal da verba indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar e do valor mensal da verba de transporte aéreo, que varia dependendo do estado pelo qual cada senador foi eleito.

As despesas de Cid Gomes relacionadas a locomoção, hospedagem, alimentação e combustíveis, neste ano, somam até agora um valor de R$ 86.366,79, de acordo com as informações disponibilizadas pelo Portal da Transparência.

O POVO procurou a assessoria do senador para comentar o caso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Essa não é a primeira vez que Cid se envolve em polêmicas relacionadas a voos aéreos. Em 2008, quando era governador do Ceará, foi alvo de denúncia na Assembleia Legislativa por levar a sogra Pauline Carol Habib Moura para Europa, em um jatinho pago com dinheiro público. O valor do aluguel foi de R$ 388.596, o que garantiu passagem por cinco país. Na época, Cid disse que o ato não foi nem ilegal nem imoral, mas pediu desculpas à população pelo constrangimento criado.

Já em novembro de 2012, ainda na posição de governador, Cid mandou parar um avião em taxiamento e descido em plena pista de pouso do aeroporto Luís Eduardo Magalhães, em Salvador (BA), para cumprimentar a então presidente Dilma Rousseff (PT). A ação de Cid acabou provocando a interdição da pista do aeroporto de Salvador por cinco minutos, além de obrigar um avião a arremeter e outro a abortar seu procedimento de pouso. O caso foi investigado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que após cinco meses de apuração, decidiu não punir o então governador do Ceará.







