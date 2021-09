Sem ações do STF, Brasil teria ainda mais mortes por Covid-19, diz Gilmar Mendes

Magistrado se manifestou sobre frequentes acusações do presidente Jair Bolsonaro de que o tribunal tenha tirado do governo federal o poder de gerência sobre a pandemia.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes exaltou as medidas tomadas pela Corte durante a pandemia e disse que o país poderia já ter ultrapassado a marca de 600 mil mortos se não fosse o tribunal. “O tribunal contribuiu decisivamente para que os erros do governo neste caso não fossem aprofundados", declarou o magistrado em entrevista para o jornal Valor Econômico.

Mendes destacou que o STF foi um “bom parceiro” de Bolsonaro na gestão da pandemia, impedindo que o presidente cometesse erros mais graves, considerou. O ministro destaca a decisão do Supremo, de abril de 2020, que reafirmou o poder de prefeitos e governadores em determinar medidas restritivas e decidir sobre atividades que seriam suspensas e serviços interrompidos.

“O governo queria boicotar o isolamento social e o tribunal chamou a atenção que isso era impossível porque o SUS tem uma estrutura tripartite (união, estados e municípios) e na estrutura quem executa essas atividades básicas, hospitalares, atendimento são estados e municípios. E são eles portanto que se incubem dessa tarefa”, explicou.

A medida, contudo, não tirou do governo federal o poder de atribuições relativas à pandemia, ideia alegada pelo presidente. No início do ano, Bolsonaro mentiu em entrevista à TV Bandeirantes dizendo ter sido proibido pelo STF de adotar ações contra o coronavírus.

Segundo Gilmar Mendes, Bolsonaro usa o STF de bode expiatório, ao afirmar que um poder estaria impedindo outro de exercer suas funções. Ele ainda aponta que as acusações tem sido frequentemente repetidas por membros e apoiadores do atual governo.

"Quando a gente esmiúça essa acusação, imputação, percebe que ela é muito mais um pretexto, para ter um bode expiatório do que algo de efetivamente real. Vejam vocês, portanto, que o governo contou com um tribunal muito atento para cooperar no sentido de atravessar essa crise que, como todos sabem, é muito grave. Portanto, é um grande equívoco político e histórico fazer do tribunal o bode expiatório nessa crise", concluiu o ministro.

Em junho, o atual presidente do STF Luiz Fux também afirmou que o tribunal não tirou poderes do governo federal ao dar maior poder a estados e municípios na gestão da pandemia. “Não, não eximiu [o governo federal de responsabilidade]", disse Fux. "Pelo contrário, reforçou a competência dos [Poderes] Executivos”, disse o magistrado, à época.





