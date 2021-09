PF vê "linha investigativa viável" e quer mais tempo para apurar inquéritos contra Renan Calheiros

As investigações apuram um suposto recebimento de propina por Renan Calheiros para influenciar Medidas Provisórias, em 2013, quando ainda era presidente do Senado

A Polícia Federal (PF) vê mais possibilidades de apuração de supostos pagamentos de propina ao senador Renan Calheiros (MDB-AL) por empresas do setor logístico e portuário, em troca de influência em Medidas Provisórias (MP) que tramitaram no Congresso em 2013. A PF também quer que a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, conceda mais tempo para que as investigações sejam realizadas.



Renan Calheiros, atualmente, relator da CPI da Covid, é suspeito de receber propina por meio do lobista Milton Lyra, seu suposto operador financeiro. As transações ilícitas teriam supostamente acontecido enquanto o emedebista era presidente do Senado, e seriam em troca de benefícios na MP dos Portos (MP 595/12) e na MP 612/2013, que desonerou a folha de pagamento a 14 setores da economia e alterou a contribuição patronal do INSS.

O despacho chegou ao STF na quarta-feira, 22, e, de acordo com o investigador do caso, o delegado Dhiego Melo Job de Almeida, “ainda há linha investigativa viável para o aprofundamento das investigações”. O delegado reforçou a necessidade, principalmente, de dar continuidade às apurações relativas a pagamentos da empresa ferroviária ALL para empresas ligadas a Lyra,

Segundo informações da revista Veja, os investigadores identificaram R$ 3,2 milhões em transferências eletrônicas, feitas entre cinco repasses, nos meses de novembro de 2013 a janeiro de 2014. As transações financeiras partiram da ALL para a Porte Projetos Terraplenagem e Construções Ltda., e para a Link Projetos e Participações Ltda. Ambas localizadas em São Paulo, no mesmo edifício onde, segundo a PF, outras investigações sinalizam estar situada uma “estrutura de lavagem de dinheiro” tocada por Milton Lyra.

A PF também mapeou uma ligação de Lyra a Alexandre Santoro, o então presidente da ALL, feita de dentro do Senado, no dia de um dos pagamentos. As investigações contra aALL iniciaram quando a PF descobriu um pagamento feito pela empresa ferroviária de R$ 700 mil à Link Projetos, do lobista Victor Colavitti, também ligado a Milton Lyra. Além disso, as apurações detectaram citações a Santoro em e-mails trocados entre Lyra e o empresário Richard Klien, dono da Multiterminais e então sócio do também investigado, Daniel Dantas na Santos Brasil, empresa de terminais portuários.

Após reportagens da Veja, a Rumo, empresa logística do grupo Cosan que incorporou a ALL em 2015, apresentou ao Supremo uma lista sigilosa de pagamentos suspeitos durante a gestão Santoro na ALL. De acordo com o documento, estão totalizados 4 milhões de repasses tanto à Porte, quanto à Link. A atual gestão afirma que considera os repasses “atípicos”, uma vez que não foi possível, segundo os novos gestores, “identificar a existência de contrapartida ou efetiva prestação de serviços por parte das empresas destinatárias de aludidos valores”.

No despacho entregue ao STF, o delegado responsável pelas investigações contra Calheiros destacou que o conteúdo sigiloso fornecido pela Rumo ainda não havia sido disponibilizado à Polícia Federal, o que só aconteceu na quarta-feira, 22.

