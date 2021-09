Tabata Amaral diz que há "conivência da esquerda" com ataque de Zé de Abreu

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) declarou que o ator Zé de Abreu só a ameaçou no Twitter, no último sábado, 18, porque “ele sabia que não perderia o apoio da esquerda”. “Parece que tudo bem você ‘passar pano’ quando você discorda do alvo ou gosta do agressor”, afirmou a deputada em entrevista ao portal UOL.

A recém-filiada ao PSB disse que tenta não se envolver com esse tipo de provocação e busca focar em seu trabalho no Congresso Nacional. “A ameaça vir de uma figura pública me lembrou que isso não deveria estar acontecendo. Claro que os ataques são, em parte, fruto do ambiente tóxico das redes sociais, mas também vêm da conivência de uma parte da esquerda com o ódio que é direcionado a mim”, disse.

Em postagem no Twitter, Zé de Abreu compartilha uma postagem com os seguintes dizeres: “Se eu encontro na rua, soco até ser preso”. A parlamentar entrou com uma ação na Justiça para que o ator justifique a motivação por traz da publicação. No entanto, ela não mostra esperança que o processo seja encaminhado.

Post com ameaça a Tabata foi deletado (Foto: REPRODUÇÃO/TWITTER)



“Já perdi a conta de quantas ações desse tipo já registrei. Se ele achasse que as lideranças de esquerda teriam um posicionamento contundente a respeito [da ameaça], ele não teria feito aquilo. Espero que a Justiça o lembre que você não pode ameaçar publicamente uma mulher só porque você discorda dela”, concluiu.

