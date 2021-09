"Será um prazer estar presente", diz Luciano Hang sobre convocação para CPI

Em comunicade publicado em suas redes sociais, o empresário e apoiador do presidente Jair Bolsonaro diz que "está totalmente à disposição para esclarecer qualquer questionamento"

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, afirmou que recebeu com “tranquilidade” a convocação para depor, como testemunha, na CPI da Covid-19, na próxima quarta-feira, 29. O colegiado pretende investigar o suposto envolvimento do empresário bolsonarista em esquemas de disseminação de informações falsas, em especial aquelas relacionadas aos tratamentos sem comprovação científica contra o coronavírus.



“Será um prazer estar presente e falar de todo o trabalho que nós fizemos, visando ajudar no enfrentamento da pandemia, buscando auxiliar na saúde do povo brasileiro e também na economia”, afirmou Hang, em comunicado nas redes sociais. Ele continuou: “Desde o princípio, nós falamos que era preciso cuidar da saúde, sem descuidar da economia. Estou totalmente à disposição para esclarecer qualquer questionamento”, escreveu Hang.

O empresário passou a ser alvo da CPI devido às investigações sobre a Prevent Senior, intensificadas nesta terça-feira, 21. Uma das vias de investigação apura possíveis fraudes no laudo médico de Regina Hang, mãe do futuro depoente, falecida em fevereiro após complicações da doença. O prontuário mostra que ela foi medicada com o chamado kit Covid.

