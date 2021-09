Evandro Leitão anuncia nova data para concurso da Assembleia Legislativa

A prova seria realizada no dia 7 de novembro, porém, no mesmo dia ,também haverá provas para a Polícia Militar. Agora, o certame acontece no dia 19 de dezembro

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão (PDT) anunciou, durante a sessão plenária híbrida, nesta quinta-feira, 23, a mudança na data da prova do concurso da Casa. O certame ocorrerá agora no dia 19 de dezembro. A prova seria realizada no dia 7 de novembro, porém, no mesmo, dia também haverá provas para a Polícia Militar.

Os salários chegam a R$ 4.455,29 para cargos que exigem nível superior e a R$ 2.224,90 para os de nível técnico. Todas as vagas são para jornadas de trabalho de 30 horas semanais. A última seleção pública promovida pela AL-CE foi em 2012, ainda na presidência de Roberto Cláudio (PDT).

No dia 1º de abril do ano passado, a AL-CE iniciou inscrição virtual com abertura de 100 vagas distribuídas em 16 áreas profissionais. Deste total, 30 vagas serão destinadas para nível médio (técnico legislativo) e 70 para nível superior (analista legislativo). No mesmo mês, devido ao surto de coronavírus, a rede social do órgão anunciou a suspensão do concurso.

Em agosto, o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), ainda como presidente da Casa, afirmou que o concurso para servidores seria realizado até outubro de 2020, o que não aconteceu. Em fevereiro, novamente devido ao avanço da pandemia, as provas foram reagendadas para do início do segundo semestre, já no comando de Evandro.



