Capitão Wagner e Dayany Bitterncout recebem 2ª dose da vacina contra Covid-19

O deputado federal Capitão Wagner (Pros) recebeu na manhã desta quinta-feira, 23, a segunda da vacina contra a Covid-19. O parlamentar foi vacinado no Shopping RioMar Kennedy, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza. No mesmo dia, a sua esposa, Dayany Bitterncout, também foi vacinada no mesmo local. Ambos receberam a vacina do fabricante Oxford/AstraZeneca.



Para 2022, o parlamentar de oposição ao governador Camilo Santana (PT), também imunizado em setembro deste ano, é pré-candidato a sucessão do Palácio da Abolição do Ceará. Enquanto isso, sua esposa é pré-candidata a deputada federal.

Dayany Bittencourt tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no dia 25 de junho. Ela foi atendida no Posto de Saúde Odorico de Morais, no bairro Castelo Encantado, em Fortaleza. Um dia antes, Wagner também tomou a primeira dose do imunizante na UAPS Maciel de Brito, posto de saúde da Prefeitura de Fortaleza no Conjunto Ceará.

