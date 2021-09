Após incômodo de clientes bolsonaristas com liderança de Lula, XP retira assinatura de pesquisas eleitorais

A próxima pesquisa XP-Ipespe continuará sendo bancada e distribuída pela XP Investimentos. No entanto, deverá levar apenas a assinatura do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe)

A XP Investimentos deverá retirar a sua assinatura das pesquisas XP/Ipespe. Os levantamentos, com os índices de aprovação do governo e de intenção de votos, eram contratados e divulgados pela empresa desde 2018. A decisão veio após reações negativas de clientes bolsonaristas com os resultados das análises que trazem o ex-presidente Lula na liderança das intenções de votos para 2022, e a constante queda de popularidade do atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

As informações são da coluna de Lauro Jardim para O Globo. De acordo com o que foi apurado, a XP deverá continuar encomendando pesquisas a outros institutos, além do Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas). A empresa também pretende incluir outros temas de interesse de seu público-alvo.

Na última pesquisa XP/Ipespe, divulgada em agosto, a avaliação do governo de Bolsonaro como “ruim ou péssimo” era de 54%, aumentando dois pontos em relação ao levantamento do mês anterior (52%). Já a liderança de Lula em um dos cenários analisados, apontava o petista com 40% das intenções de voto no 1º turno, ante 24% do atual chefe do executivo nacional.

A próxima pesquisa a ser divulgada deverá trazer apenas a assinatura do Ipespe. Contudo, a XP continua bancando e distribuindo o levantamento. A previsão é que as análises de intenção de voto e de avaliação do governo Bolsonaro sejam publicadas ainda neste mês de setembro, no início da próxima semana.

