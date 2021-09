Servidores públicos protestam em Brasília contra Reforma Administrativa

Após intensa mobilização e o adiamento da votação da PEC 32/2020 na comissão especial da Câmara dos Deputados, servidores públicos de todo o País voltaram a Brasília nesta terça-feira, 21, para pressionar parlamentares contra a aprovação da Reforma, que voltou a ser discutida hoje.

Lideranças sindicais e movimentos em defesa do serviço público retomaram a pressão na Capital Federal na manhã desta terça. O Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC-Sindicato) também participaram dos protestos, que iniciaram no Aeroporto Internacional de Brasília e seguiram para o Anexo 2 da Câmara dos Deputados durante a tarde.

A votação da proposta foi adiada na comissão especial da Câmara Federal na última quinta-feira, 16, após intensas mobilizações. O presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), anunciou que o relatório do deputado Arthur Maia (DEM-BA) voltaria a ser votado ontem, 21, quando a discussão foi prorrogada pela terceira vez. Agora, o deputado Fernando Monteiro (PP-PE), presidente do colegiado, agendou reuniões extraordinárias para votação nesta quarta-feira, 22, e quinta-feira, 23.



Caravanas de sindicatos de vários estados também chegaram a Brasília nos últimos dias para reforçar a pressão contra a PEC. Os manifestantes se mobilizaram em recepção de deputados federais nos aeroportos pela manhã e, pela tarde, seguiram em visitas aos gabinetes de parlamentares na Câmara.

“Estamos aqui no aeroporto internacional de Brasília, mais uma vez, para pressionar deputados e deputadas a não votar a favor da reforma administrativa. Temos que derrubar a PEC 32”, apontou o Prof. Bruno Rocha, presidente da ADUFC-Sindicato, durante as atividades da manhã.

“Muito mais importante que representar os trabalhadores, estamos aqui também na defesa da sociedade brasileira. Vamos estar aqui todos esses dias, de hoje até quinta-feira, lutando contra essa reforma que destrói o estado brasileiro, mas que, acima de tudo, nega ao povo o direito à saúde, à educação, à segurança e à assistência social”, acrescentou ainda.

O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-SN) também participa das mobilizações em Brasília. “O governo tem dito que a PEC 32 é pra retirar privilégios e que gasta muito com servidores público. Não é verdade. Quem tem privilégio não vai ser atacado nessa PEC. Esse discurso nos fragiliza e esconde a real intenção dessa PEC, que é destruir a saúde pública, a educação pública, a assistência social, a previdência e as políticas de emprego e renda”, disse a presidente da entidade, Professora Rivânia Moura, pouco antes de as caravanas seguirem à Câmara Federal.

